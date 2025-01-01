На пермских заводах корпорации «Тактическое ракетное вооружение» сменили директоров Перестановки произошли на «Машиностроителе» и в Уральском НИИ композиционных материалов Поделиться Твитнуть

В корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) произошли кадровые перестановки на пермских предприятиях. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

После реформирования системы управления 74-летний почётный гражданин Пермского края Владимир Ломаев, который руководил АО «Пермский завод «Машиностроитель» на протяжении почти 26 лет, покинул свою должность.

На его место назначили Андрея Горяева, который ранее работал заместителем ­гендиректора и заместителем генерального конструктора АО «ВПК «НПО машиностроения». Горяев также возглавил АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». Предыдущий руководитель института Владимир Чунаев стал исполнительным директором.

При этом в должности остался гендиректор Пермской приборостроительной компании Алексей Андреев.

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