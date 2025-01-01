В пермском НПО «Искра» снова обновится состав совета директоров Решение о новых кандидатах принято в конце октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет директоров Научно-производственного объединения «Искра» принял решение о новых кандидатах в свой состав. Заседание, на котором это решение было утверждено, прошло 27 октября, и информация об этом опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс».

Как отмечает «Коммесрантъ-Прикамье», среди кандидатов отсутствуют бывший генеральный директор Сергей Юрасов и экс-руководитель АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ "Машиностроитель» Андрей Горяев. Вместо них предложены кандидатуры действующего гендиректора ОАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и АО «ПЗ "Машиностроитель» Александра Шафрановича и нового генерального директора НПО «Искра» Владимира Дудчака, который был назначен на эту должность в октябре этого года.

ПАО «НПО "Искра» специализируется на производстве оборудования для топливно-энергетического сектора, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. С конца 2024 года НПО входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

В апреле этого года руководство компании полностью обновилось: из состава совета директоров вышли представители ГК «Роскосмос» и АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК). Их заменили директор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» Борис Обносов, начальник управления внутреннего контроля корпорации Сергей Карпович и заместитель руководителя корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Вадим Хромов.

