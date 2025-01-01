Новым гендиректором пермской «Искры» стал Владимир Дудчак Сергей Юрасов ушёл в отставку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 21 октября коллективу ПАО НПО «Искра» представили нового генерального директора — Владимира Дудчака. Накануне совет директоров компании принял решение об отставке Сергея Юрасова, который занимал эту должность с декабря 2020 года. Юрасов написал заявление об уходе по собственному желанию. Дудчак избран на пост гендиректора на один год. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Владимир Дудчак ранее руководил оборонными предприятиями. С 2005 по 2007 год он возглавлял АО «Машиностроительное конструкторское бюро "Искра» в Москве, а с 2019 по 2021 год — АО «Завод "Дагдизель» в Каспийске.

ПАО «НПО "Искра», основанное в 1955 году как СКБ-172 (позднее — КБМаш) в Перми, специализируется на производстве продукции для топливно-энергетического комплекса, включая газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции и компрессорное оборудование. С конца 2024 года компания входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».

