Пермский край три года подряд входит в топ-5 регионов по уровню развития ГЧП Объём частных инвестиций в 92 концессии составит 114 млрд рублей

Дмитрий Енцов

Пермский край с 2022 года занимает пятое место в рейтинге регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП), уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Самарской и Нижегородской областям. Об этом на заседании комитета краевого парламента по бюджету 26 ноября рассказала глава Минэкономразвития Прикамья Татьяна Чуксина.

«Накопленный опыт структурирования и реализации проектов ГЧП, созданная в регионе нормативная институциональная среда позволяет Пермскому краю удерживать высокие позиции в рейтинге регионов по уровню развития ГЧП. Рейтинг ежегодно формируется Минэкономразвития РФ. По итогам последних трёх лет Пермский край занимает пятое место», — сообщила министр.

По состоянию на 1 октября в рамках концессионных соглашений в Прикамье реализуется 92 проекта с общим объёмом вложений 173,6 млрд руб., из них 114,4 млрд — частных инвестиций. На региональном уровне — 15 проектов с плановым объёмом инвестиций на 125,4 млрд руб., из которых 74,9 млрд — частные вложения. Наибольшее количество из них — в социальной сфере, восемь проектов на 49,7 млрд руб. — в сфере образования и науки (школы и межвузовский кампус).

На муниципальном уровне реализуется 77 проектов с общим объёмом вложений 48,2 млрд, из которых 39,5 млрд — частные инвестиции. Почти все проекты связаны со сферой ЖКХ. В их структуре 60% от общего объёма составляют инвестиции по семи крупнейшим соглашениям в сфере теплоснабжения и водоснабжения (29,2 млрд руб.). Ещё 35% инвестиций относятся к созданию комплекса наземного электрического транспорта в Перми. По количеству заключённых соглашений лидирует Чернушинский округ (10 проектов), по объёму инвестиций — Пермь, где реализуется шесть проектов на 37,2 млрд руб.

Инвестиционные мероприятия исполнены в полном объёме по 33 соглашениям на 12 млрд руб. На этапе исполнения находятся 59 проектов, на данный момент сумма фактических вложений составила 37,7 млрд руб. (план — 152,2 млрд). Среди крупнейших объектов в активной стадии находятся ледовая арена на Иве — ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2025 года, а начало функционирования — в начале 2026 года (1,74 млрд руб.), онкоцентр — ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год (24,2 млрд), многофункциональная спортивная арена у ДКЖ — ввод в 2027 году (27,2 млрд руб.).

