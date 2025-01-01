На строительстве спортивной арены в Перми завершён каркас первого этажа Проект реализуется на основе концессионного договора Поделиться Твитнуть

KamranAydinov / freepik.com

Завершён каркас первого этажа многофункциональной спортивной арены в м/р ДКЖ краевой столицы, и началось возведение последующих этажей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Пермского края и советника губернатора по строительству Павел Черепанов и показал видео стройплощадки с высоты птичьего полёта.

Напомним, проект реализуется на основе концессионного договора, заключённого между краевыми властями и ООО «Пермь-Арена» (учредитель — ФРПК). Сроки — с 2021 по 2026 год. Общая площадь объекта составит не менее 71 тыс. кв. м, вместимость — не менее 10,5 тыс. чел., высота здания — пять этажей (45,5 м).

На 1 января 2025 года в строительство уже было вложено 790,81 млн руб. Основная сумма вложений запланирована на этот год — 11,35 млрд, из которых 2,3 млрд бюджетных средств и 9,04 млрд внебюджетных. В 2026 году проектом программы запланированы инвестиции только из внебюджетных источников на сумму 8,22 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.