Инвестиции в развитие инфраструктуры в сфере ЖКХ Перми составили 8 млрд рублей Деньги выделены на реконструкцию сооружений питьевого водоснабжения, капремонт сетей и объектов

Константин Долгановский

На заседании думы Перми депутаты рассмотрели результаты концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Заместитель главы администрации краевой столицы Артём Балахнин сообщил, что соглашение с «Новогор-Прикамье» действует с 2013 года и рассчитано на 41 год.

Согласно договору, компания обязана инвестировать в модернизацию и ремонт систем водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день «Новогор-Прикамье» управляет сетями общей протяженностью более 2,2 тыс. км, включая Чусовской и Лядовский водозаборы, а также очистными сооружениями.

Ежегодно компания должна вкладывать не менее 250 млн руб. в развитие объектов. С начала действия соглашения по 1 января 2025 года инвестиции составили 8 млрд рублей, из которых 4,4 млрд рублей направлены на питьевое водоснабжение, а 3,6 млрд руб. – на ремонт сетей.

Из презентации Новогора

На пленарку думы приехал также главный управляющий директор «Новогор-Прикамье» Сергей Касаткин. Он пояснил, что к концу 2025 года планируется завершить внедрение ультрафиолетовой обработки стоков и реконструкцию ГНС-5 «Вишерская». Более 140 объектов будут технологически присоединены на сумму 806 млн руб.

По словам Касаткина, привлечение федеральных денег позволило реализовать важные проекты. Так, в августе этого года четыре проекта компании получили одобрение на федеральное финансирование в объёме 540 млн руб., включая реконструкцию водоводов и сетей. С 2022 года было зафиксировано снижение аварийности в системе водоснабжения.

Касаткин подчеркнул, что соглашение предусматривает обновление не менее 20 км сетевого хозяйства, и компания прилагает усилия для выполнения этого показателя.

