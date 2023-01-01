Алёна Бронникова По уровню развития ГЧП Пермский край вошёл в ТОП-5 регионов В сентябре этого года могут быть подписаны ещё два важных концессионных соглашения Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Пермский край в 2022 году занял пятое место среди российских регионов по уровню развития государственно-частного партнёрства (ГЧП). По итогам прошедшего года регион поднялся в общем рейтинге на 6 строчек.

На заседании краевого правительства 12 июля и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Татьяна Чуксина рассказала, что за прошлый год было подписано всего 25 соглашений, 23 из них — концессионные, одно соглашение — по ГЧП и ещё одно стало первым в Прикамье в рамках муниципально-частного партнёрства. Работы продолжаются и в 2023 году, так, на 1 июля в стадии реализации находятся 119 проектов. В целом инвестиции составляют почти 150 млрд руб., из них 94 млрд — частные средства.

«В этом году Пермскому краю удалось занять высокую строчку в рейтинге развития субъектов по уровню ГЧП. Сильно возросла оценка фактора динамики, этот показатель имеет наибольший удельный вес. Добиться такого роста позволил высокий темп работы», — отметила глава минэкономразвития Прикамья.

На текущий момент власти региона планируют к сентябрю заключить концессионные соглашения по строительству и эксплуатации двух объектов. Речь идёт о центре выявления и поддержки одарённых детей «Сириус» на 200 мест, который планируется возвести за два года, инвестиции составят 4,2 млрд руб. Ещё один значимый проект — ввод к 2026 году объектов по переработке и утилизации ТКО, сумма инвестиций — 4,6 млрд руб.

Среди самых крупных в начале 2023 года были уже заключены соглашения по строительству многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. мест и межвузовского студенческого кампуса в Камской долине. Проекты реализуются с привлечением средств федерального бюджета.





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