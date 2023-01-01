Начат поиск подрядчика на строительство Многофункциональной спортивной арены в Перми Исполнитель должен быть определён 7 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Концессионер ООО «Пермь-Арена» объявил о закупке на выполнение комплекса работ по строительству объекта спорта «Многофункциональная спортивная арена» в Перми. Информация размещена 16 июня на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 3 июля. Начальная (максимальная) цена — 17 млрд 097 млн руб.

Исполнитель должен выполнить весь комплекс строительно-монтажных работ согласно проектно-сметной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» на участке по ул. Локомотивной в Дзержинском районе Перми. Начать работы подрядчик должен со дня, следующего за днём заключения договора, и закончить за 40 месяцев (включая три месяца подготовительного периода).

Согласно техзаданию, общая площадь арены должна быть не менее 75 тыс. кв. м, количество этажей — не менее шести, включая поземный этаж. Вместимость спортобъекта — 10 500 чел.

Подведение итогов закупки назначено на 7 июля 2023 года.

Новый спортивный комплекс позволит проводить в столице края любые соревнования и мероприятия международного уровня.

Ранее сообщалось, что концессионер работ по строительству многофункционального спортивного центра ООО «Пермь-Арена» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит денежные средства на реализацию проекта в размере 18,6 млрд руб.

В феврале 2023 года правительство Пермского края подписало концессионное соглашение с «Пермь-Арена». Предварительная стоимость реализации проекта оценивалась в 19,5 млрд руб. В мае губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу концессионеру приступить к работам уже летом текущего года.

В Фонде развития Пермского края (учредитель ООО «Пермь-Арена») пояснили, что подготовка территории под будущее строительство многофункциональной спортивной арены стартовала в начале июня: выравнивается площадка, производится установка строительного забора и другие виды работ. Кроме того, сделан еще один важный шаг — получено разрешение на строительство. После его получения можно начинать основные строительные работы. Активные работы на объекте начнутся после выбора генподрядчика.

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