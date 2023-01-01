Алёна Бронникова На строительство спортивной арены в Перми российский банк выделит 18,6 млрд рублей Проект будет реализован до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Концессионер работ по строительству многофункционального спортивного центра в Дзержинском районе ООО «Пермь-Арена» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит денежные средства на реализацию проекта в размере 18,6 млрд руб.

Возведение спортивного комплекса на 10,5 тыс. мест запланировано в рамках краевой юбилейной программы «Пермь-300». По документам, арена будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем 36 на 66 м, она позволит проводить в столице Прикамья любые соревнования и мероприятия международного уровня. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

По информации из релиза банка, генеральный директор АО «Фонд развития Пермского края», осуществляющего управление компанией «Пермь-Арена», Алексей Бураков отметил, что привлечение финансирования от надёжного партнёра является важным шагом в осуществлении масштабного и капиталоёмкого проекта. Следующим шагом станет поиск подрядчика.

«Одной из приоритетных задач Банка ДОМ.РФ является создание условий для повышения качества жизни людей. Поэтому наш основной фокус направлен на развитие инфраструктурного сектора, включая спортивные объекты. Команда банка имеет большой опыт финансирования крупных инфраструктурных проектов, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства», — прокомментировал подписание договора первый заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Кирилл Гришанов.

В феврале 2023 года правительство Пермского края подписало концессионное соглашение с «Пермь-Арена». Предварительная стоимость реализации проекта оценена в 19,5 млрд руб. В мае губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу концессионеру приступить к работам уже летом текущего года.

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