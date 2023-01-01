Строительство спортивной арены на 10 тысяч зрителей начнётся в Перми летом 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Старт строительства многофункциональной спортивной арены на 10,5 тыс. зрителей запланирован в Перми на лето 2023 года. Об этом ТАСС в субботу, 13 мая, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Были проведены все необходимые организационные мероприятия, работы по подготовке строительной площадки, подписано концессионное соглашение. Насколько мне известно, концессионер завершает процедуры привлечения финансирования и выбора подрядной организации. Я ставлю задачу, чтобы летом строительные работы начались», — рассказал Махонин.

Предварительная стоимость реализации проекта — 19,5 млрд руб. Арену планируется сдать в эксплуатацию до 2026 года.

Строительство многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе города, представляющей собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с размером игрового поля 36х66 м, позволит Перми проводить любые соревнования и мероприятия международного уровня.

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