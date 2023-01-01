На месте строительства межвузовского кампуса в Перми начались инженерные изыскания Они продлятся до конца сентября Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Перми 10 июля начались работы по разработке проектной документации межвузовского многофункционального студенческого кампуса, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Уточняется, что инженерные изыскания по техзаданию проектной организации пройдут в два этапа и завершатся в конце сентября 2023 года.

До конца года инженерам-технологам проектной организации совместно с представителями вузов также предстоит уточнить перечень оборудования, необходимого для поставки, и требования к помещениям учебно-лабораторного корпуса, конгресс-холла и технопарка. Кроме того, предстоит согласовать концепцию кампуса, «посадку» зданий на земельном участке и основные техрешения с представителями профильных министерств и вузов региона.

Следующим важным шагом в ходе создания кампуса станет разработка проектной документации и её экспертиза.

Напомним, кампус мирового уровня на более чем 5 тыс. мест создается в Перми в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Уже заключён договор аренды земельного участка в Камской долине между Пермским краем и концессионером, получено разрешение на использование земли, выбрана организация для выполнения проектно-изыскательских работ.

Пермский межвузовский кампус планируется ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

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