Елена Синица Власти назвали дату открытия в Перми межвузовского кампуса Сейчас определяется дата заключения концессионного соглашения Поделиться Твитнуть

Пермский межвузовский кампус планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2026 года. Об этом в рамках заседания правительства Пермского края заявила глава регионального минобра Раиса Кассина.

Со слов губернатора региона Дмитрия Махонина, план еще может быть скорректирован. Он также добавил, что сейчас определяется дата заключения концессионного соглашения. После этого уже приступят к проектированию кампуса.

Напомним, 8 декабря 2022 года Пермский край был объявлен одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине на ул. Маршала Жукова. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.

Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минэке, по данным на февраль 2023 года стоимость создания межвузовского кампуса оценивается в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд руб. составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлеченные) — 8,9 млрд руб.





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