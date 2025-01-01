На достройку онкологического центра в Перми направят кредит в 6,4 млрд рублей Лечебное учреждение должно начать работу в 2027 году Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Банк ДОМ.РФ выделит ООО «Клиника инновационных исследований» кредитные средства в размере 6,4 млрд руб. на возведение онкологического центра в Перми. О заключении соглашения сообщает агентство «Строительный бизнес».

Финансирование предназначено для завершения строительных работ, приобретения необходимого медицинского оборудования и обеспечения деятельности центра, включая его участие в территориальной программе бесплатной медицинской помощи в Пермском крае.

Александр Аксаков, старший вице-президент Банка ДОМ.РФ, отметил, что строительство онкоцентра — масштабный и социально важный проект для всего Приволжского федерального округа, реализуемый с использованием различных источников финансирования. Помимо банковского кредита, в проект привлечено более 10,5 млрд руб. за счёт льготных инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, что позволило ускорить реализацию этого важного объекта. На данный момент строительные работы выполнены на 47%.

В настоящее время завершается заливка монолитных конструкций, и основные усилия сосредоточены на строительстве блока ядерной медицины. В остальных частях здания проводятся отделочные работы и установка инженерных систем.

Планируется, что строительство будет завершено в третьем квартале 2026 года, а приём первых пациентов в онкологическом центре начнется в начале 2027 года.

