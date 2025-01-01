Ледовая арена на Иве в Перми будет достроена до конца года Официальное открытие планируется в начале 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд развития Пермского края

Во время прямого эфира губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что работы по строительству ледовой арены в пермском микрорайоне Ива будут завершены до конца текущего года, но официальное открытие состоится в начале 2026 года.

Глава региона подчеркнул, что физическая готовность объекта очень высока.

«Пермь получает не только крытый каток, но ещё и возможность профессионально заниматься кёрлингом — олимпийским видом спорта», — напомнил Дмитрий Махонин.

Напомним, общая площадь арены составляет около 9 тыс. кв. м. На объекте предусмотрены два ледовых поля: основное и тренировочное, а также уникальная для Пермского края дорожка для игры в кёрлинг. Здесь будут оборудованы трибуны, раздевалки для спортсменов, тренерские комнаты, тренажёрный и спортивный залы.

В июне в спорткомплексе завершили заливку хоккейного поля. В августе сообщалось о завершении работ по устройству всех необходимых коммуникаций к арене, о работах по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Объект также уже подключен к электрическим сетям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.