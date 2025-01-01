Алёна Бронникова В Перми утвердили проект планировки территории под развязку у Центрального рынка Для её строительства запланировано изъятие 49 земельных участков Поделиться Твитнуть

Схема границ территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 10 ноября подписало приказ об утверждении документации по планировке территории для строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. Документ опубликован на сайте ведомства.

Проектом планируются работы на пересечении ш. Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова. Это будет магистральная улица общегородского значения регулируемого движения второго класса с четырьмя полосами движения. Протяжённость участков автодороги составит 2,1 км. Проектом также предусмотрено обустройство велосипедной дорожки, тротуаров, локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции и реконструкция существующих трамвайных путей.

В перечень образуемых и изменяемых земельных участков, в отношении которых предполагается изъятие и резервирование для государственных нужд, вошли 49 участков общей площадью 1,2 га. Как сообщалось ранее, участки будут использованы как для размещения дороги, так и под общественное использование объектов капстроительства. Изъятием займётся краевая структура — Управление автомобильных дорог и транспорта.

Часть существующих объектов будут снесены. Так, на участке по ул. Попова, 57 планируется снести аварийное здание, известное как «Актёрский дом», а по ул. Пушкина, 87аа — кафе-магазин в собственности ООО «С.О.В.А». Также будут снесены несколько зданий на территории самого рынка, в том числе принадлежащие скончавшемуся недавно Ревазу Шенгелии, торговый комплекс на ш. Космонавтов «Переход» и другие объекты.

В рамках первого этапа реконструкции развязки запланировано строительство Александровского сквера на месте инфекционной больницы. В начале ноября на его территории уже приступили к сносу объектов, которые не были признаны архитектурными памятниками.

