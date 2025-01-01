В Перми начался снос зданий старой инфекционной больницы Строительная техника вышла на объект вечером 7 ноября Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В центре Перми, в квартале между улицами Куйбышева, Революции, Пушкина и Колхозной площадью, вечером 7 ноября начался снос зданий старой инфекционной больницы.

На это обратил внимание телеканал «Рифей».

Старая инфекционная больница, которая открылась в Перми в 1888 году, в настоящее время переехала в новый комплекс в Индустриальном районе городе. На её месте в 181-м квартале будет разбит сквер, который назовут Александровским — такое название было выбрано путём народного голосования.

Состав работ по строительству сквера включает в себя демонтажные работы, снос двух нежилых зданий, не относящихся к ОКН, а также устройство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, канализации, системы видеонаблюдения, тротуаров, газона, установку малых архитектурных форм и благоустройство территории со скамейками, урнами и велопарковкой.

Предполагается также провести работы по консервации объекта культурного наследия регионального значения «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). Здание представляет собой памятник архитектуры начала ХХ века.

Создание Александровского сквера является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая шоссе Космонавтов. На строительство было выделено 488,5 млн руб. Ожидается, что все работы завершат до конца 2026 года.

