Экспертиза одобрила создание сквера на месте инфекционной больницы в Перми

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) выдала положительное заключение на выполнение работ первого этапа строительства транспортной развязки у Центрального рынка в Перми. В рамках данного этапа запланированы работы по созданию сквера в 181-м квартале, на месте бывшей инфекционной больницы.

Как указано в акте ГИКЭ, проектную документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении работ подготовило ООО «Проектная фирма «Орта». Строительство сквера предполагается на земельном участке, непосредственно связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). Здание представляет собой памятник архитектуры начала 20 века.

Состав работ по строительству сквера включает в себя демонтажные работы, снос двух нежилых зданий, не относящихся к ОКН, а также устройство сетей электро- и водоснабжения, водоотведения, наружного освещения, канализации, системы видеонаблюдения, тротуаров, газона, установку малых архитектурных форм и благоустройство территории со скамейками, урнами и велопарковкой.

Демонтаж сооружений должен выполняться совмещением полумеханизированного и поэлементного метода разборки сверху вниз. На территории ОКН запрещается проектирование и проведение земляных, строительных и других работ, за исключением работ по сохранению ОКН и другой деятельности, не нарушающей его целостности. Проектом предусмотрено размещение парковочных карманов на внутреннем проезде, на расстоянии 50 м от ОКН, установка НТО не предусмотрена; применение технических средств, создающих динамическое или ударное воздействие на почву и конструкции здания, исключено.

Напомним, будущий сквер между Центральным рынком, улицами Пушкина, Революции и Куйбышева получил имя Александровского. Его создание является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая ш. Космонавтов. На строительство сквера было выделено 488,5 млн руб. Ожидается, что работы завершат до конца 2026 года.

