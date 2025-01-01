Создание сквера на месте инфекционной больницы в центре Перми оценили в 488,5 млн рублей Работы должны завершить до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для обустройства Александровского сквера на территории, где ранее располагалась Пермская краевая инфекционная больница (между Центральным рынком, улицами Пушкина, Революции и Куйбышева), выделили 488,5 млн руб. Управление автодорог и транспорта Пермского края объявило о поиске компании, которая займётся созданием нового места отдыха в центре Перми. На публикацию на портале закупок обратил внимание «Рифей».

Согласно конкурсным документам, возведение сквера является начальной фазой проекта по возведению транспортной развязки на пересечении нескольких улиц, включая ш. Космонавтов.

Ожидается, что подрядчик завершит работы по обустройству сквера до конца 2026 года.

Приём заявок на участие в конкурсе продлится до 2 сентября, а результаты будут объявлены 5 сентября.

Напомним, обновление площади, расположенной возле Центрального рынка в Перми, будет осуществляться поэтапно.

В планах властей — расширение проезжей части и создание современного транспортно-пересадочного узла.

