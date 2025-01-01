Анастасия Селиверстова Скончался владелец Центрального рынка Перми Реваз Шенгелия Прощание состоится 11 ноября в Тбилиси Поделиться Твитнуть

После тяжелой болезни 7 ноября в Грузии скончался Реваз Шенгелия, известный бизнесмен и директор Центрального рынка Перми. Прощание с ним пройдёт в Тбилиси 11 ноября. Случившееся изданию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердили в администрации рынка.

Родился Реваз Шенгелия в 1947 году, а в 1992-м стал генеральным директором ЗАО «Центральный рынок». В его владении находится ООО «Торговый комплекс «Центральный», находящееся под управлением Центрального рынка. Участки в центре города, на которых размещён торговый объект, принадлежат Ревазу Шенгелия в качестве ИП и занимают площадь примерно 10 га.

Помимо этого, бизнесмену принадлежат 100% долей в ООО «ТЦ "Мотовилихинский». Не так давно Ревазом Шенгелия также был создан ООО «Молодежный культурный центр», занимающийся дополнительным образованием детей и взрослых. Помимо этого, бизнесмен указан соучредителем потребительского общества «Единение» и архитектором и председателем ПРОО «Православный духовно-просветительский центр им. Иверской иконы Божией матери».

Напомним, в последнее время часть участков, занятых Центральным рынком, были изъяты для строительства дорожной развязки и реализации девелоперских проектов.

