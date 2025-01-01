Изъятием участков для строительства развязки у рынка в Перми займётся краевая структура Для реализации проекта изымут 49 участков Поделиться Твитнуть

Схема границ территории / Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Изъятием земельных участков на территории Центрального рынка в Перми для строительства транспортной развязки с подходами будет заниматься КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (УАДиТ). Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном минтрансе.

Напомним, в мае 2024 года власти заключили с ООО «Гео Проект» контракт на 91,2 млн руб. на разработку проекта реконструкции развязки на пересечении улиц Революции, Пушкина, Попова и шоссе Космонавтов. Проектом предусмотрено обновление проезжай части, обустройство тротуаров, велодорожек и пешеходных переходов, расширение ул. Попова между улицами Пушкина и Пермской с созданием пешеходной зоны со скамейками и плоскостной парковки.

Компания также выполнила инженерные изыскания для подготовки проекта планировки территории. Саму документацию по планировке территории подготовило УАДиТ.

Минимущества опубликовало в октябре проект утверждения документации, согласно которой для реализации проекта в отношении 49 земельных участков и расположенных на них объектов предполагается изъятие и резервирование для государственных нужд.

Общая площадь изъятия составит 1,2 га. На участке по ул. Попова, 57 (1,5 тыс. кв. м) планируется снести аварийное здание, известное как «Актёрский дом», а по ул. Пушкина, 87аа — кафе-магазин, которое находится в собственности ООО «С.О.В.А». Также будут снесены несколько зданий на территории самого рынка, в том числе в собственности Реваза Шенгелии, ТК «Переход» на ш. Космонавтов, 4 и другие объекты.

