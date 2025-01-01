Алёна Бронникова У рынка в Перми продаётся чебуречная в торговом комплексе, планируемом под снос Готовый бизнес предлагают приобрести за 350 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

В Перми выставили на продажу чебуречную в торговом комплексе «Переход» у Центрального рынка (ш. Космонавтов, 4). Объявление появилось на сайте «Авито». Готовый бизнес предлагают приобрести за 350 тыс. руб.

По словам автора публикации, бизнесу пять лет, окупаемость составляет четыре месяца, помещение площадью 25 кв. м находится в аренде. Заведение предлагает готовую еду, хлеб, выпечку и напитки.

Информацией 2ГИС подтверждается, что заведение быстрого питания «Чебуречная» расположена на первом этаже двухэтажного ТК «Переход».

Как ранее писал «Новый компаньон», земельный участок и расположенный на нём объект капитального строительства по ш. Космонавтов, 4 попадает в перечень планируемых к изъятию и резервированию для государственных нужд с целью строительства транспортной развязки на пересечении ш. Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова с подходами. Информация указана в проектной документации, однако в данный момент она пока не утверждена властями.

Само нежилое здание на ш. Космонавтов, 4 находится в собственности ООО «Русский дом», и его планируется снести. В публичной кадастровой карте уточняется, что объект был построен в 2001 году из мелких бетонных блоков, его общая площадь составляет 678,9 кв. м, кадастровая стоимость — 41,2 млн руб.

Земельный участок площадью 756 кв. м предназначен под размещение магазина смешанных товаров и также принадлежит ООО «Русский дом». Кадастровая стоимость — 11,4 млн руб. После его изъятия планируется установить на нём вид разрешённого использования «Земельные участки (территории) общего пользования».

