Более 100 млн рублей предусмотрят на проведение трёх ежегодных фестивалей в Прикамье Финансирование запланировано проектом бюджета

Константин Долгановский

В бюджете Прикамья на 2026 год предусмотрят более 100 млн руб. на проведение трёх крупных ежегодных фестивалей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту регионального бюджета на ближайшую трёхлетку.

В частности, краевое правительство предоставит грант в форме субсидии «Дягилевскому фонду поддержки культурных инициатив», в том числе на организацию и проведение международного Дягилевского фестиваля, по 55,9 млн руб. ежегодно. Отмечается, что средства запланированы в целях сохранения, поддержания и развития культурного наследия Пермского края.

В этом году количество мероприятий Дягилевского фестиваля оказалось в 1,5 раза больше, чем в юбилейный для Перми 2023 год. С 13 по 22 июня состоялось более 240 событий, 57 из которых были бесплатными. На 19 площадках представили спектакли, концерты, перформансы, выставки, лекции и прямые трансляции. Зрители смогли посмотреть онлайн одну из главных премьер — оперу «Самсон и Далила». Участниками стали более 400 артистов из шести стран.

Кроме того, проектом бюджета на 2026, 2027 и 2028 годы запланировано по 40 млн руб. для проведения авиафестиваля «Крылья Пармы». В этом году он собрал более 42 тыс. зрителей на аэродроме Фролово. Хедлайнером стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на истребителях Су-35С, а хедлайнером музыкальной программы — фолк-исполнительница Пелагея.

Ещё одно традиционное событие, которое вернулось в 2025 году под прежним названием — фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка», — потребует в следующем году 16,1 млн руб. При этом в 2027 и 2028 годах власти намерены выделить на его проведение по 10,9 млн руб. В этом году фестиваль в Кунгуре собрал 33,3 тыс. туристов. Только за церемонией открытия 6,5 тыс. зрителей наблюдали непосредственно на месте, ещё 50 тыс. чел. следили за событием в онлайн-режиме.

