В Москве подвели итоги Дягилевского фестиваля, который прошёл летом в Перми В сентябре в столице состоялись гастроли фестиваля

"Passion/Страсть" на Дягилевском фестивале 2024 года

Никита Чунтомов

В дни гастролей Дягилевского фестиваля в Москве 23 сентября прошло заседание попечительского совета Дягилевского фонда поддержки культурных инициатив, на котором подвели итоги летнего фестиваля, проходившего в Перми с 13 по 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Пермского края.

В этом году количество событий оказалось в 1,5 раза больше, чем в юбилейный для Перми 2023 год. За 10 дней состоялось более 240 событий, 57 из которых были бесплатными, на 19 площадках представили спектакли, концерты, перформансы, мастер-классы, выставки, лекции и прямые трансляции. Участниками стали более 400 артистов из России, Испании, Греции, Армении, Ирака и Турции.

Кроме того, впервые фестиваль вышел за пределы краевой столицы — в Чердыни прошла серия камерных концертов Дягилевского фестиваля от артистов оркестра musicAeterna (12+). А также впервые на фестивале представили экспериментальную программу «Горизонты Д» (16+), объединившую молодых художников, хореографов и продюсеров, которые переосмысливали идеи Дягилева. В неё вошли 73 перформанса, которые посетили более 1500 человек.

Образовательная программа, проходившая в 2025 году в девятый раз, была представлена тремя направлениями: Молодёжный фестивальный хор, «Начало» для педагогов теоретических дисциплин музыкальных школ и вокальная лаборатория. На отбор поступило 400 заявок от участников из России, Китая, Турции, Испании, Армении и Белоруссии, 136 из них стали студентами программы, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. За 10 дней было проведено 79 воркшопов, а открытый мастер-класс Теодора Курентзиса с вокалистами посетили более 380 человек.

На открытии Дягилевского фестиваля выступили участники хоровой лаборатории, под руководством Теодора Курентзиса 19 студентов выступили на одной сцене с артистами оркестра и хора musicAeterna и солистками Академии Рубинштейна. Программу «Начало» прошли 13 педагогов музыкальных школ Губахи, Краснокамска, Нытвы, Чусового и Верещагино.

Гастроли Дягилевского фестиваля прошли в Москве с 21 по 24 сентября. На сцене «Новой оперы» показали главную премьеру 2024 года — оперу «Страсть» Паскаля Дюсапена (16+), занявшую 14 место в списке важнейших сочинений XXI века, по мнению музыкальных критиков газеты The Guardian. Спектакль в постановке Анны Гусевой представили Теодор Курентзис, хор и оркестр musicAeterna и танцевальная труппа musicAeterna Dance.

