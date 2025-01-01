Алёна Бронникова В Минтуризма Прикамья объяснили возврат фестиваля воздухоплавания к прежнему формату «Небесная ярмарка» пройдёт на стадионе в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Министерство по туризму Прикамья прокомментировало информацию о проведении фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) к прежнему формату. Как рассказали в ведомстве «Новому компаньону», мероприятие в этом году пройдёт на стадионе «Труд» в Кунгуре, как и раньше.

«Решение о возвращении фестиваля на прежнее место основано, в том числе, с учётом мнений участников и зрителей фестиваля. Добавим, что в 2023 году была проведена масштабная реконструкция стадиона: на спортивном объекте проведены работы по замене покрытия, наружного освещения, по периметру установлено видеонаблюдение и звуковещание. С учётом всех изменений любимый многими фестиваль пройдёт на прежнем месте, но в обновлённом пространстве, которое сделает событие ещё более ярким», — пояснили в минтуризма.

До конца июня организаторы планируют провести пресс-конференцию, где станут известны подробности программы мероприятия.

Напомним, ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходивший в Кунгуре с 2002 года, в 2023 году прошёл под новым именем «ПроНебо!» и в новом месте — в д. Тёплой. Основатель фестиваля Андрей Вертипрахов тогда сообщил, что собственником бренда стала администрация муниципалитета.

В июне стало известно, что в этом году фестивалю вернут прежнее название, а в состав организаторов снова войдёт региональная федерация воздухоплавания. Событие состоится с 5 по 9 июля в Кунгуре.

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