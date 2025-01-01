Алёна Бронникова Фестивалю воздухоплавания в Пермском крае вернут название «Небесная ярмарка» В состав организаторов вернётся краевая федерация воздухоплавательного спорта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фестиваль воздухоплавания в Пермском крае в 2025 году вновь пройдёт под названием «Небесная ярмарка» (0+). Как сообщается в соцсетях мероприятия, событие состоится с 5 по 9 июля в Кунгуре. Организаторами выступят краевое минтуризма, администрация Кунгурского городского округа и региональная федерация воздухоплавания.

«Кунгур вновь станет площадкой для пилотов аэростатов из разных уголков России. В рамках фестиваля пройдёт чемпионат Приволжского федерального округа, а вместе с ним будет разыгран Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Помимо захватывающих соревнований аэростатов, гостей фестиваля ждёт насыщенная культурная программа», — сообщается в группе фестиваля ВКонтакте.

Информацию о месте проведения и программу мероприятий организаторы планируют опубликовать позже. Открытие пройдёт 5 июля вечером. Как следует из комментариев под публикацией, вход будет платным, для разных категорий цены будут отличаться, суммы обещают демократичные, прорабатывается возможность приобретения билетов онлайн.

Напомним, ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходивший в Кунгуре с 2002 года под названием «Небесная ярмарка», в 2023 году было решено провести под новым именем — «ПроНебо!» (0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура). Основатель фестиваля, президент Пермской региональной федерации воздухоплавательного спорта Андрей Вертипрахов в 2023 году сообщил, что федерация больше не является организатором мероприятия, собственником бренда стала администрация муниципалитета. В прошлом году платные полёты и подъёмы на воздушных шарах были отменены.

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