Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Дыхание ветра» vs «Небесная ярмарка» В этом году пройдут два воздухоплавательных фестиваля вместо одного Поделиться Твитнуть

«Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края с 2023 года не является организатором фестиваля «Небесная ярмарка» (и я в том числе), — написал на своей страничке «ВКонтакте» президент Пермской региональной федерации воздухоплавательного спорта, основатель фестиваля «Небесная ярмарка» Андрей Вертипрахов. — Собственником бренда «Небесная ярмарка» является администрация Кунгурского муниципального округа, все вопросы относительно этого мероприятия следует задавать непосредственному организатору».

Константин Долгановский

В комментарии «Новому компаньону» Вертипрахов пояснил, что он не только не является в этом году организатором, но и участвовать в «Небесной ярмарке» не будет, а вместе с ним — вся федерация: «Федерация воздухоплавания занимается спортивными событиями. Спортивных соревнований в программе «Небесной ярмарки» не будет, значит, нас тоже не будет. Все воздухоплавательные соревнования в этом году пройдут в деревне Пеньки».

В деревне Пеньки Кишертского муниципального района 29—30 июля в пятый раз пройдёт фестиваль «Дыхание ветра» (0+), организованный Андреем Вертипраховым. Событие входит в программу «59 фестивалей 59-го региона» и проходит под эгидой краевого минкульта.

Этот фестиваль станет кульминацией большой цепочки событий.

Во второй половине июля на территории Посадского сельского поселения пройдёт 10-дневный детский лагерь, где подростки из Кунгурского и Кишертского округов, а также воспитанники «Пермского подворья» будут под руководством мастеров-художников изучать кузнечное, гончарное и стеклодувное дело. Подобные лагеря Вертипрахов проводит уже около 20 лет. Арт-объекты, созданные в рамках лагеря, будут презентованы на фестивале и зай­мут своё место в музее под открытым небом, который уже пять лет формируется в деревне Пеньки и окрестностях.

Непосредственно перед «Дыханием ветра», 27—29 июля, на той же площадке пройдут воздухоплавательные соревнования — чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. «Дыхание ветра» подведёт итоги работы и детского лагеря, и воздухоплавательных соревнований. На фестивале планируется большое ночное шоу со светящимися аэростатами и много музыки.

Андрей Вертипрахов сообщил, что воздухоплавательные события для туристов — катание на шарах, зрелищные массовые старты аэростатов — сохранятся в этом году в Пеньках в тех же форматах, в каких они были на «классической» «Небесной ярмарке». Единственное, чего не будет, — это «Воздушные баталии»: их не будет вообще, нигде; воздухоплаватель объясняет это изменениями в законодательстве.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» с 2002 года проводится в Кунгуре ежегодно; до нынешнего года он занимал целую неделю в июле. В 2005 году Кунгур закрепил за собой право проводить единственные в мире «Воздушные баталии». В 2006 году по решению Федерации воздухоплавания России соревнования в рамках фестиваля «Небесная ярмарка Урала» были причислены к рейтинговым мероприятиям — в одном ряду с чемпионатом и Кубком России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. С 2007 года фестиваль вошёл в число имиджевых мероприятий Пермского края. Получается, что с уходом из проекта Федерации воздухоплавания во главе с Андреем Вертипраховым «Небесная ярмарка» неизбежно теряет в статусе.

Что же будет нынче на фестивале воздухоплавания без главного воздухоплавателя?

«Небесная ярмарка» состоится 18—20 августа. Как сообщил «Новому компаньону» начальник отдела молодёжной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Сергей Алтухин, новая площадка — деревня Тёплая в окрестностях Кунгура, где фестиваль в этом году будет проводиться впервые, даёт дополнительные возможности для организаторов: здесь можно создать парковку для автомобилей и торговые ряды гораздо большей площади, чем на стадионе «Труд» в Кунгуре.

Концепция фестиваля уже разработана и находится в стадии согласования с учредителем — Министерством по туризму Пермского края, проведение оргкомитета при правительстве Пермского края планируется на март.

В общем виде событийный контур «Небесной ярмарки» 2023 года выглядит следующим образом: 18 августа, в пятницу, состоится вечернее открытие, переходящее в ночное шоу с массовым взлётом воздушных шаров; 19 августа события фестиваля пройдут в Кунгуре, где будет отмечаться 360-летие города. «Мы сейчас не привязаны к спортивной части. Вы же понимаете, что спорт — это регламент: сначала они отлетают свои рейтинговые соревнования, а потом уже обращаются к народу, к туристам; у нас же посыл такой, чтобы аэростаты приблизить ко всем желающим, чтобы их можно было посмотреть, пощупать…» — поясняет Сергей Алтухин. Планируется установить аэростаты на Соборной площади Кунгура, чтобы осуществлять подъёмы всех желающих. Закрытие фестиваля состоится днём 20 августа в деревне Тёплая.

Сергей Алтухин уверен, что, несмотря на отсутствие Андрея Вертипрахова в числе организаторов фестиваля, Кунгуру удастся пригласить многих воздухоплавателей для участия в «Небесной ярмарке».

Эксперты в сфере туризма и фестивального движения не разделяют эту уверенность.

Ольга Сафрошенко, проектный менеджер, организатор фестиваля сверхлёгкой авиации «Взлётка»:

— Причина, по которой воздухоплаватели участвовали в «Небесной ярмарке», — это соревнования. Но Андрей Вертипрахов всегда понимал, что история с небом — с одной стороны, соревновательная, а с другой стороны, это особая магия, всегда какое-то чудо. Он совершенно логично пошёл в тему, которая ему близка: сопроводил воздухоплавательную историю арт-практиками, серьёзными воспитательными занятиями с детьми, то есть занял нормальную смысловую линию и создал славный детский пионерский лагерь, основанный на волшебных темах. В этой истории воздушные шары — это тема и спортивная, и художественная. Это гораздо более органичное сочетание, чем воздухоплавание и концерт группы «Волга-Волга» на стадионе «Труд».

Так или иначе, но нынешним летом в Пермском крае пройдут два больших воздухоплавательных события: в Кишертском округе в конце июля и Кунгурском — в августе.

Администрация Кишертского муниципального округа видит в «Дыхании ветра» и связанных с ним воздухоплавательных событиях большой потенциал для развития территории. Светлана Дунина, заместитель главы Кишертского округа по социальному развитию, считает, что события «Дыхания ветра» позволят увеличить туристический поток, а также способствуют творческому развитию подрастающего поколения и благоустройству территории, на которой проводятся.

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