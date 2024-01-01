Алёна Бронникова В Прикамье отменили платные полёты на воздушных шарах на фестивале «Пронебо» Для зрителей разыграют 400 бесплатных подъёмов Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Организаторы фестиваля воздухоплавания «Пронебо» (0+), который пройдёт в д. Тёплая Кунгурского округа с 12 по 14 июля, отменили в этом году платные полёты и подъёмы на воздушных шарах. Информация об этом появилась в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

«В этом году не предусмотрено платных полётов и подъёмов. Для того, чтобы подняться в небо, нужно стать участниками розыгрышей. Подъём можно будет выиграть на самом фестивале — 13 июля с 12:00 начнётся конкурсная программа. Подъёмы победителей розыгрыша будут осуществляться 13 июля с 19:00 до 21:00», — информирует сообщество.

Розыгрыш полётов проводится в утренних эфирах Радио Болид и Серебряный дождь. Полёты будут организованы в течение всех трёх дней фестиваля. Подъёмов будет разыграно всего 400.

Первые свободные полёты для победителей розыгрышей состоятся вечером 12 июля. На следующий день свободные полёты продолжатся утром, во время основной программы на главной поляне состоятся подъёмы на аэростатах, а вечером для зрителей представят шоу «Танец слонов». Заключительные утренние свободные полёты для победителей розыгрышей пройдут 14 июля.

Отмечается, что полёты представляют собой перемещение из одного пункта в другой, их длительность составляет от 40 до 120 минут. Подъёмы привязанных к земле тепловых аэростатов осуществляются на высоту 15 м длительностью от 8 до 15 минут.

Фестиваль «ПроНебо» впервые был проведён летом 2023 года. Он пришёл на смену фестивалю «Небесная ярмарка». Этот бренд выкупила администрация Кунгурского муниципального округа, сменила название и локацию мероприятия («Небесная ярмарка» проводилась прямо в Кунгуре).

Точные даты проведения фестиваля в этом году стали известны в мае. Организаторы сообщили, что поляна мероприятия будет разделена на пять зон, каждая из которых представит одну из стихий: воду, огонь, землю, воздух и творчество. Помимо подъёмов на аэростатах гостей ожидают мастер-классы, уличные игры, концерт и лазерное шоу.

Группа "Небесная ярмарка — это «ПРОНЕБО»" ВКонтакте

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