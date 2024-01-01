Стали известны даты проведения в Прикамье фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» Основным фестивальным днём станет 13 июля Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "ПроНебо"

Фестиваль воздухоплавания 2024 года «ПроНебо» (0+) пройдёт в д. Тёплая Кунгурского округа Пермского края с 12 по 14 июля. Об этом сообщили в министерстве туризма Прикамья.

Все дни мероприятия при благоприятной погоде будут осуществляться полёты на тепловых аэростатах. Но основным фестивальным днём станет 13 июля.

«Фестивальная поляна будет разделена на пять зон, каждая из которых будет представлять одну из стихий: воду, огонь, землю, воздух и творчество. Гости фестиваля смогут подняться на тепловом аэростате на 15 м над землей, смастерить своими руками воздушного змея и запустить его, сделать самобытный сувенир, поиграть всей семьёй в уличные игры, насладиться хорошей музыкой и полюбоваться красотой лазерного шоу», — рассказали организаторы.

Фестиваль «ПроНебо» впервые был проведён летом 2023 года. Он пришёл на смену фестивалю «Небесная ярмарка». Этот бренд выкупила администрация Кунгурского муниципального округа, сменила название и локацию мероприятия («Небесная ярмарка» проводилась прямо в Кунгуре).

Ранее сообщалось, что федерация воздухоплавательного спорта Пермского края, участвовавшая в организации «Небесной ярмарки», отказалась от проекта и теперь организует свои события. Например, в конце июля она проведёт Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту в с. Посад Кишертского района, арт-фестиваль «Дыхание ветра» (0+) и рок-фестиваль «Небеска» (16+) на аэродроме Мыльники в Кунгуре.

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