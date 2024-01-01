Алёна Бронникова Пермская федерация воздухоплавания проведёт летом рок-фестиваль «Небеска» Хедлайнерами станут «Гудтаймс» и «Бригадный подряд» Поделиться Твитнуть

Летом на аэродроме Мыльники в Кунгуре состоится рок-фестиваль «Небеска» (16+). Организатором станет федерация воздухоплавательного спорта Пермского края.

Согласно опубликованному на официальной странице ВКонтакте анонсу, в июле организация планирует провести три масштабных события. В Кишертском районе: с 25 по 28 июля пройдёт Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту (с. Посад), 27 и 28 июля — шестой арт-фестиваль «Дыхание ветра» (д. Пеньки). Рок-фестиваль «Небеска» состоится впервые, даты проведения — 26 и 27 июля.

«Это не возрождение «Небесной ярмарки». И никакого отношения к полётам воздушных шаров не имеет. Это рок-фестиваль с уклоном на авиационную тему — полёты, небо, свободные люди», — рассказали организаторы ИА «Текст».

Зрители смогут разместиться в палаточном лагере, где предусмотрены вода, дрова, туалеты и парковка. Хедлайнерами станут группа «Бригадный подряд» 26 июля и «Гудтаймс» — 27 июля. Кроме того, стали известны ещё шесть групп, подавших заявки на участие: «Бур любви» (Самара), ViNo (Пермь), «ASKатели приключений» (Пермь), М.Д.Х. (Киров), «Гаврилов» (Челябинск) и «Альбион» (Пермь).

Региональная федерация воздухоплавательного спорта была одним из организаторов ежегодного фестиваля «Небесная ярмарка» (0+) в Кунгуре. Мероприятие проводится с 2002 года, в 2023-м президент федерации воздухоплавания, основатель фестиваля Андрей Вертипрахов сообщил, что не только не является больше организатором «Небесной ярмарки», но и не будет участвовать в ней. Все воздухоплавательные соревнования были перенесены в д. Пеньки.

Собственником бренда «Небесная ярмарка» стала администрация Кунгурского муниципального округа. В прошлом году фестиваль прошёл под новым названием «ПроНебо!»(0+) и в новом месте — в д. Тёплая (15 км от Кунгура). Его даты и место проведения в этом году пока не известны.





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