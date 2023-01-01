На фестивале «ПроНебо» в Пермском крае отменили массовый взлёт аэростатов Помешал сильный ветер Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "ПроНебо"

В пятницу, 7 июля, массовый взлёт аэростатов, который должен был состояться в 21.30 с поляны «Улетай поле» отменили из-за сильного ветра. Об этом сообщили в оргкомитете фестиваля «ПроНебо» (0+). Он открылся в деревне Тёплая Кунгурского муниципального округа Пермского края.

На вечернем брифинге было принято решение, оставить на поляне только часть аэростатов, чтобы в благоприятное «окно» проводить подъём на привязи всех желающих. Часть пилотов с экипажами отправили к отвороту на лагерь «Маленький принц».

Напомним, ежегодный летний фестиваль воздухоплавания, традиционно проходящий в Кунгуре под названием «Небесная ярмарка» (0+), в 2023 году было решено провести под новым именем «ПроНебо!»(0+) и в новом месте — в деревне Тёплая (15 км от Кунгура). также изменились сроке. Если раньше фестиваль проходил в конце июня в течение недели, то в этом году организаторы ограничились тремя днями — с 7 по 9 июля.

Организаторы обещают не только полёты на аэростатах, но и культурно-развлекательную программу для детей и взрослых с кинопоказами, спортивными мероприятиями, концертами, флешмобами, файер-шоу и пр. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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