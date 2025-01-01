«Небесная ярмарка» в Кунгуре привлекла в Пермский край 33,3 тысячи туристов Только за открытием фестиваля наблюдали 6,5 тысячи зрителей Поделиться Твитнуть

С 5 по 9 июля в Кунгуре проходил фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». За эти дни общий турпоток в старинный купеческий город Прикамья составил 33,3 тыс. человек. Об этом сообщает министерство по туризму Пермского края со ссылкой на данные администрации Кунгурского округа.

Как рассказали в пресс-службе минтуризма региона, в Пермский край приехали гости из Екатеринбурга, Москвы, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Московской и Ленинградской областей, Хабаровска, Кирова, Башкирии, Ханты-Мансийского автономного округа, Самары, Тулы и Удмуртии.

Добавим, что только за церемонией открытия фестиваля на стадионе «Труд» 5 июля 6,5 тыс. зрителей наблюдали непосредственно на месте, а ещё 50 тыс. человек следили за событием в онлайн-режиме.

По оперативным данным Росстата, которые приводит минтуризма Прикамья, турпоток в Пермский край за январь-май 2025 года составил 570,3 тыс. туристических поездок — на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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