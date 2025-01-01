Алёна Бронникова Авиафестиваль в Прикамье собрал более 42 тысяч зрителей В этом году он был посвящён 80-летию Победы Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Авиафестиваль «Крылья Пармы» (0+) в Пермском крае собрал в этом году более 42 тыс. зрителей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на информацию от оргкомитета мероприятия.

Фестиваль прошёл 12 июля на аэродроме «Фролово» в Пермском муниципальном округе. Участие приняли пилотажная группа «Первый полёт» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54, национальная сборная РФ по парашютному спорту. Хедлайнером стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на истребителях Су-35С, а хедлайнером музыкальной программы — фолк-исполнительница Пелагея.

Алёна Бронникова

Напомним, в день фестиваля пермяки жаловались на многокилометровые пробки под Пермью и длинные очереди на бесплатные автобусы у ТЦ «Планета». Движение транспорта было затруднено днём на ул. Героев Хасана, на Восточном и Южном обходах по направлению в сторону аэродрома.

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