Из-за фестиваля «Крылья Пармы» образовались многокилометровые пробки На фестивальные автобусы люди выстраиваются в очередь Поделиться Твитнуть

Очередь на фестивальный автобус

Алёна Бронникова

Очевидцы сообщают, что у ТЦ «Планета» собралась огромная толпа людей, желающих выехать на авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+). Очередь растянулась на несколько кварталов. На шоссе Космонавтов от «Планеты» до поворота на Нестюково и на Восточном обходе от ул. Героев Хасана до Нестюково образовались многокилометровые пробки.

Фестиваль «Крылья Пармы» проходит сегодня, 12 июля, на аэродроме Фролово. Начало в 13:00. Хедлайнер авиашоу — пилотажная группа «Русские витязи», хедлайнером концертной программы стала Пелагея.

Для зрителей фестиваля от ТЦ «Планета» с 11:30 отходят бесплатные автобусы. Для автомобилистов предусмотрены две парковки, подъехать к аэродрому можно только со стороны ул. Героев Хасана по федеральной трассе Пермь—Екатеринбург. На участке Верхние Муллы—Нестюково (от Западного обхода до Нестюково) движение автомобилей закрыто с 7:00, исключение сделано для общественного транспорта, спецтехники, транспорта предприятий и местных жителей.

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