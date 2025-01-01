На «Крылья Пармы» в Пермском округе запустят бесплатные автобусы Они будут курсировать от ТЦ «Планета» и обратно Поделиться Твитнуть

Фото: Крылья Пармы — 2025 / vk.com/krylyaparmy

Для посетителей фестиваля «Крылья Пармы» (6+), который пройдёт на аэродроме Фролово 12 июля, будут запущены бесплатные автобусы. Транспорт будет курсировать по маршруту ТЦ «Планета» — аэродром Фролово — ТЦ «Планета».

В официальной группе фестиваля ВКонтакте организаторы сообщили, что бесплатные автобусы начнут ходить с парковки торгового центра 12 июля с 11:30 с интервалом 5-10 минут. Количество машин в этом году будет увеличено.

Организаторы напомнили также, что проехать на фестиваль на легковых автомобилях можно будет только с федеральной трассы Пермь—Екатеринбург, со стороны ул. Героев Хасана. В этом году для автомобилистов предусмотрены две парковки с круговым движением.

«Парковка для велосипедов на Фролово находится рядом с зоной высадки из автобусов. Вход с велосипедами на поле запрещён. Берите замки», — посоветовали организаторы и порекомендовали также брать с собой наличные, поскольку на мероприятии возможны перебои со связью и интернетом.

Напомним, начало фестиваля — в 13:00. Для посетителей подготовят пилотажные выступления. Кроме этого, посетителей ждёт концертная программа и мастер-классы. Хэдлайнером в этом году станет популярная российская фолк-исполнительница Пелагея.

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