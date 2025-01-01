Хедлайнером фестиваля «Крылья Пармы» станет Пелагея Авиашоу состоится на аэродроме «Фролово» 12 июля Поделиться Твитнуть

На аэродроме Фролово 12 июля во время фестиваля «Крылья Пармы» (6+) выступит популярная российская фолк-исполнительница «Пелагея». Об этом сообщили организаторы авиашоу в соцсетях.

«Впервые на Крыльях «Пармы»! Настоящий драйвовый русский народный рок! Завораживающие древние песни в стильных аранжировках!», — говорят организаторы.

Начало фестиваля — в 13:00. Для посетителей подготовят пилотажные выступления. Кроме этого, посетителей ждёт концертная программа и мастер-классы. Вход — свободный.

Отметим, перед тем, как посетить Пермь, Пелагея выступит на празднике Иваны Купалы в Ленинградской области, а после даст сольный концерт в Москве.

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