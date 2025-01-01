На «Крыльях Пармы» в Прикамье выступит авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи» Пилоты выполнят групповой и одиночный пилотаж на истребителях Поделиться Твитнуть

Фото: Фестиваль "Крылья Пармы"

Организаторы пермского фестиваля «Крылья Пармы» (6+) сообщили, что на авиационной части мероприятия выступит авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи».

В пресс-службе правительства Пермского края отметили, что пилоты выполнят групповой и одиночный пилотаж на самолётах класса «тяжелый истребитель».





Воздушную программу на фестивале покажет и авиационная группа высшего пилотажа «Первый полёт» на поршневых самолётах . В её составе — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира.





Напомним, фестиваль «Крылья Пармы» состоится 12 июля в 13:00. Местом проведения, как и в прошлом году, станет аэродром Фролово.





Гости увидят купольную акробатику от команды московских парашютистов «Мечта», в составе которой 10-кратный чемпион мира, трёхкратный победитель Всемирных Воздушных игр и 7-кратный рекордсмен мира Алексей Волынский.





В программу вошли также выставка беспилотников от резидентов Пермского НОЦ, симуляторы от Уральской академии БПЛА и детские мастер-классы по конструированию самолётов из картона. В творческой программе примет участие музыкант и телеведущий Николай Анисимов, а хедлайнером станет группа «Пелагея».

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