Алёна Бронникова Парашютисты из Китая и Мексики выступят на пермском авиафестивале Стали известны участники мероприятия Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Власти Пермского края представили участников авиационного фестиваля «Крылья Пармы» (6+), который пройдёт 12 июля на аэродроме Фролово. Как отмечают организаторы, в этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы и году Защитника Отечества.

Авиационная группа высшего пилотажа «Первый полёт» на поршневых самолётах подтвердила своё участие. В её составе выступят действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Кроме того, гости увидят купольную акробатику от команды московских парашютистов «Мечта», в составе которой 10-кратный чемпион мира, трёхкратный победитель Всемирных Воздушных игр и 7-кратный рекордсмен мира Алексей Волынский.

«Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут «купольное пилотирование», в которой скорость приземления может достигать 150 км/ч. Также запланировано выступление парашютистов из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 м», — сообщается на сайте краевого правительства.

В программу вошли также выставка беспилотников от резидентов Пермского НОЦ, симуляторы от Уральской академии БПЛА, и детские мастер-классы по конструированию самолётов из картона. В творческой программе примет участие музыкант и телеведущий Николай Анисимов, а хедлайнером станет группа «Пелагея».

Время начала фестиваля — в 13:00.

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