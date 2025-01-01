Алёна Бронникова Объявлены даты проведения авиационного фестиваля «Крылья Пармы» в Прикамье Событие состоится на аэродроме «Фролово» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Организаторы пермского авиационного фестиваля «Крылья Пармы» (0+) сообщили дату проведения мероприятия в 2025 году. Местом проведения, как и в прошлом году, станет аэродром «Фролово».

Как указано в соцсетях фестиваля, событие состоится 12 июля, начало в 13:00. Для зрителей будут организованы пилотажные выступления, концертная программа и мастер-классы. Программу авиашоу, схемы проезда и парковок организаторы опубликуют позже.

В прошлом году «Крылья Пармы» состоялись 13 июля. В программу вышли выступления авиационной группы высшего пилотажа ВВС РФ «Стрижи», первой в России профессиональной пилотажной группы на поршневых самолётах «Первый полёт», ассоциации пилотов реактивной авиации Л-39, малой авиации ЯК-52, а также купольной акробатики от Федерации парашютного спорта Пермского края. Помимо личного транспорта, зрители могли добраться до места события на бесплатном автобусе.

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