Алёна Бронникова На фестивале «Крылья Пармы» в Перми выступят три пилотажные группы Мероприятие состоится 13 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский авиационный фестиваль «Крылья Пармы» (0+) в 2024 году пройдёт 13 июля на аэродроме «Фролово». Начало мероприятия — в 13:00. Об этом на заседании краевого правительства 5 июля рассказал зампредседателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов.

Запланировано выступление трёх пилотажных групп. На боевых самолётах выступит авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи», на двух пилотажных самолётах Л-39 — группа «Русь» и на поршневых самолётах — группа «Первый Полёт».

Кроме того, в программу вошла купольная акробатика от Федерации парашютного спорта Пермского края, концерт автора и исполнителя авиационной песни Николая Анисимова. Для зрителей организуют специальную встречу с авиагруппой «Стрижи», фотосессию с пилотами фестиваля, детские и развлекательные мероприятия.

В день проведения авиашоу будет организовано одностороннее движение для личного транспорта: поворот на Нестюковский тракт будет возможен только с ул. Героев Хасана. От парковки ТРЦ «Планета» каждые 10 минут с 11:00 до 16:30 будут отправляться бесплатные автобусы без промежуточных остановок (ш. Космонавтов, 162б, подъезд 2, парковочные ряды 25–26. В обратном направлении автобусы будут следовать с 12:00 до 19:30.

Группа "Крылья Пармы — 2024" ВКонтакте

Лётные программы начнутся в 14:00. Фестиваль продлится до 18:00.

Авиашоу «Крылья Пармы» с 2009 года проходило на авиабазе «Сокол». После длительного перерыва в 2023 году площадку было решено поменять из соображений безопасности. Мероприятие прошло 8 июля на аэродроме Фролово, зрителями стали 17 тыс. человек. В этом году также рассматривались две локации.

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