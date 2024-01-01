Алёна Бронникова Пермский фестиваль «Крылья Пармы» состоится в середине июля Для проведения аваиашоу рассматривается две площадки Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермский авиационный фестиваль «Крылья Пармы» в этом году планируется провести 13 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что хедлайнером мероприятия станет пилотажная группа «Русские витязи» в составе шестёрки истребителей Су-35. Её выступление согласовано с минобороны РФ. Помимо этого, в данный момент ведутся переговоры о возможности выступления группы «Стрижи» на МиГ-29.

Пока площадка проведения фестиваля не утверждена. Рассматриваются две локации, одна из которых — аэродром Фролово, где в 2023 году пилотажную программу демонстрировала группа «Русь».

Ранее фестиваль проходил на авиабазе «Сокол», в прошлом году площадку было решено поменять из соображений безопасности. Мероприятие провели 8 июля на аэродроме Фролово. Зрителями стали 17 тыс. человек.

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