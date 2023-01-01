Алёна Бронникова Авиашоу «Крылья Пармы» в 2023 году пройдёт на аэродроме «Фролово» Фестиваль состоится 8 июля Поделиться Твитнуть

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В Перми фестиваль «Крылья Пармы» состоится 8 июля на территории аэропорта «Фролово». Пермяков ждёт выступление авиационных групп высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» и «Русь», сообщил министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов на заседании правительства 31 мая.

«Мы ещё раз подтверждаем, что 8 июля состоится авиашоу «Крылья Пармы». В настоящее время пилотажная группа «Русь» своё участие подтвердила. Локация проведения мероприятия — аэропорт «Фролово», — рассказал чиновник.

В середине мая стало известно, что авиационный фестиваль изменит место и программу проведения. Ранее на авиабазе «Сокол» выступали представители авиагруппы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи». В текущем году было решено изменить место из соображений безопасности.

Аэродром «Фролово» находится в Пермском муниципальном округе, рядом с Нестюковским трактом и трассой Пермь—Екатеринбург.





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