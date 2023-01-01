Елена Синица Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» сменит программу и локацию В качестве площадки для мероприятия рассматривается аэродром Фролово Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» меняет программу и локацию. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, близкие к организаторам мероприятия.

Изначально мероприятие было запланировано на площадке авиационной базы «Сокол», именно там должны были выступать представители авиационной группы высшего пилотажа ВКС РФ «Русские Витязи». Однако собеседники издания утверждают, что площадка не сможет принять зрителей из соображений безопасности.

Уточняется, что также «Русские Витязи» не смогут выступить на истребителях Су-35С, так как в их графике только выступления на авиасалоне «МАКС-2023», а представители пилотажной группы ВКС «Стрижи» на МиГ-29 также пока не выступают в связи с плановым обу­чением личного состава.

По данным издания, предварительные договоренности достигнуты с авиационной группой высшего пилотажа «Русь». Что касается площадок, то рассматриваются аэродром Фролово в Пермском муниципальном округе и набережная Камы. Больше организаторы пока склоняются к варианту Фролово.

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