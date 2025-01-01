Алёна Бронникова ЗС Прикамья рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий Вячеслава Григорьева Первый зампред регионального парламента назначен на должность сенатора Совфеда Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Прикамья в октябре рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Вячеслава Григорьева, назначенного сенатором Совфеда от региона. Проект постановления вошёл в повестку ближайшего заседания, которое состоится 23 октября.

Как уточнили «Новому компаньону» в краевом избиркоме, Вячеслав Григорьев был избран по партийным спискам в составе первой тройки. Поэтому его мандат может перейти любому человеку из заверенного списка «Единой России». Партия должна определиться с кандидатурой, рекомендованной соответствующим органом, согласно уставу. После проверок Избирком Пермского края зарегистрирует кандидата избранным депутатом.

В региональном отделении партии «Единой России» рассказали, что замещение вакантного мандата, согласно процедуре, происходит после принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания на пленарном заседании. О претендентах пока не сообщается.

Депутатом краевого парламента Вячеслав Григорьев был избран в 2020 году по округу № 2, ранее он занимал мандат депутата Пермской гордумы. Через год он был избран по списку в заксобрание региона в первой «тройке». В октябре того же года депутаты назначили его первым вице-спикером ЗС.

После вступления на второй губернаторский срок Дмитрий Махонин назначил на пост сенатора Совфеда от Пермского края Вячеслава Григорьева вместо Андрея Климова. Вручение удостоверения и нагрудного знака состоялось 24 сентября.

Григорьев также занимал с 2018 года должность регионального отделения партии «Единая Россия». В 2023-м он уступил пост Дмитрию Махонину и занял место первого замсекретаря реготделения «Единой России». После его назначения сенатором стало известно, что полномочия в заксобрании он сложит, но останется куратором единороссов в Прикамье.

