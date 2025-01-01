Алёна Бронникова Валентина Матвиенко вручила удостоверение новому сенатору от Прикамья Представителем региона в Совфеде стал Вячеслав Григорьев Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Совета Федерации Федерального собрания РФ 24 сентября председатель СФ Валентина Матвиенко вручила новому сенатору от Пермского края Вячеславу Григорьеву удостоверение и нагрудный знак. Прямая трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

«По итогам выборов произошло обновление Совета Федерации. К нам приходят настоящие профессионалы, люди с богатым управленческим опытом, которые, я уверена, усилят палаты регионов. Прошу опытных сенаторов, председателей комитетов оказать всю необходимую поддержку новым сенаторам РФ, быстрое их вхождение в нашу командную работу», — отметила Матвиенко в своём выступлении.

Как уточнили в краевом парламенте, Вячеслав Григорьев вошёл в комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

В связи с наделением полномочиями нового представителя от органов государственной власти Прикамья в Совфеде были прекращены полномочия Андрея Климова. Ему была объявлена благодарность.

Напомним, Андрей Климов занимал пост сенатора Совфеда от Прикамья с 2012 года. После вступления на второй губернаторский срок Дмитрий Махонин назначил на вместо него первого зампреда Законодательного собрания Прикамья и заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Григорьева.

Позже стало известно, что Григорьев останется куратором единороссов в Прикамье, но сложит полномочия в краевом заксобрании. На его место прочат депутата Александра Козюкова.

