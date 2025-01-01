Первым зампредом заксобрания Прикамья может стать Александр Козюков Ранее он занимал пост главы краевого минсельхоза Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Пост первого заместителя председателя Законодательного собрания Пермского края, возможно, займёт депутат и бывший министр сельского хозяйства региона Александр Козюков. Об этом со ссылкой на нескольких осведомлённых источников сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Пост зампреда стал вакантным после назначения Вячеслава Григорьева сенатором РФ. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. До Григорьева более десятилетия место в сенате занимал Андрей Климов.

Напомним, ранее Козюков выдвигался на пост губернатора региона от партии «Единая Россия». В ходе предварительного голосования он соперничал с действующим главой региона.

