Первым зампредом заксобрания Прикамья может стать Александр Козюков
Ранее он занимал пост главы краевого минсельхоза
Пост первого заместителя председателя Законодательного собрания Пермского края, возможно, займёт депутат и бывший министр сельского хозяйства региона Александр Козюков. Об этом со ссылкой на нескольких осведомлённых источников сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Пост зампреда стал вакантным после назначения Вячеслава Григорьева сенатором РФ. Соответствующий указ подписал губернатор Дмитрий Махонин. До Григорьева более десятилетия место в сенате занимал Андрей Климов.
Напомним, ранее Козюков выдвигался на пост губернатора региона от партии «Единая Россия». В ходе предварительного голосования он соперничал с действующим главой региона.
