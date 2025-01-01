Сенатором от Пермского края в Совете Федерации стал Вячеслав Григорьев Он сменил на этом посту Андрея Климова Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин своим указом определил представителя региона в Совете Федерации. Им стал Вячеслав Григорьев — первый заместитель председателя Законодательного собрания Прикамья и заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета «Звезда».

По данным издания, выбор Григорьева позволит укрепить влияние «Единой России» в Пермском крае и повысить эффективность представления интересов региона на федеральном уровне.

Помимо Григорьева, в список из трёх кандидатов, предложенных губернатором, входили теперь уже экс-сенатор Андрей Климов и заместитель руководителя администрации губернатора Леонид Политов.

Отметим, Андрей Климов занимал пост сенатора СовФеда от Прикамья с 2012 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.