Сенатор Совфеда от Прикамья Вячеслав Григорьев останется куратором единороссов в регионе Сейчас он занимает должность замсекретаря регионального отделения партии

Вячеслав Григорьев

Константин Долгановский

Новоиспечённый член Совета Федерации РФ от Пермского края Вячеслав Григорьев сложит полномочия депутата заксобрания региона. В то же время он сохранит пост первого заместителя секретаря реготделения «Единой России». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Отметим, в 2023 году Григорьев, ранее занимавший должность секретаря регионального отделения единороссов в Пермском крае, стал заместителем секретаря, уступив место Дмитрию Махонину.

Как писал ранее «Новый компаньон», Вячеслав Григорьев с 18 сентября указом губернатора был назначен представителем Пермского края в Совете Федерации. Сообщалось, что такое решение позволит укрепить влияние единороссов в Пермском крае и повысит эффективность представления интересов региона на федеральном уровне.

