Елена Лодыгина журналист Полномочия депутата Пермской гордумы Вячеслава Григорьева официально прекращены Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Константин Долгановский

Во вторник, 22 сентября, депутаты Пермской гордумы во время пленарного заседания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Пермской гордумы Вячеслава Григорьева, который по итогам довыборов в Законодательное собрание Пермского края был избран депутатом по округу №2.

Как отметил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской гордумы Олег Бурдин, вопрос о досрочном прекращении полномочий был вынесен на рассмотрение на основе итогов выборов и личного заявления депутата.

«Жизнь сложилась так, что я участвовал в выборах, и они прошли успешно, — заявил Вячеслав Григорьев. — Я хочу сказать большое спасибо всем депутатам, аппарату Пермской городской думы, Контрольно-счётной палате Перми, а также поблагодарить тех, кто принимал участие в выборах. Я остаюсь работать в округе, и мы будем с вами встречаться».

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