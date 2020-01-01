Елена Синица
Первым вице-спикером Законодательного собрания назначен Вячеслав Григорьев
За его кандидатуру проголосовало 54 депутата
В четверг, 7 октября, состоялось пленарное заседание краевого Законодательного собрания. На нём депутаты назначили первого вице-спикера и зампредседателей.
Так, первым вице-спикером выбрали Вячеслава Григорьева. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата, один воздержался.
Зампредседателя от «Единой России» назначен Сергей Яшкин (55 — «за»), от КПРФ — Ксения Айтакова ( 53 — «за», один воздержавшийся).
Руководителем аппарата Заксобрания вновь назначен Валерий Новиченков.
Депутаты краевого парламента также определились с председателями комитетов.
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