Елена Синица Первым вице-спикером Законодательного собрания назначен Вячеслав Григорьев За его кандидатуру проголосовало 54 депутата Поделиться Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

В четверг, 7 октября, состоялось пленарное заседание краевого Законодательного собрания. На нём депутаты назначили первого вице-спикера и зампредседателей.

Так, первым вице-спикером выбрали Вячеслава Григорьева. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата, один воздержался.

Зампредседателя от «Единой России» назначен Сергей Яшкин (55 — «за»), от КПРФ — Ксения Айтакова ( 53 — «за», один воздержавшийся).

Руководителем аппарата Заксобрания вновь назначен Валерий Новиченков.

Депутаты краевого парламента также определились с председателями комитетов.





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