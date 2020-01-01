Елена Синица
Депутаты краевого парламента определились с председателями комитетов
Председатели сменились в трёх комитетах
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В четверг, 7 октября, состоялось второе пленарное заседание четвёртого созыва Законодательного собрания. На заседании парламентарии определились с председателями комитетов.
Так, председателем комитета по бюджету назначена Елена Зырянова, по промышленности, экономической политике и налогам — Алексей Мельников, по социальной политике — Сергей Ветошкин, по развитию инфраструктуры — Антон Удальёв, по государственной политике и местному самоуправлению — Александр Бойченко.
Ранее сообщалось, что депутаты парламента избрали первого вице-спикера и зампредседателей.
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